Kiedy papież Franciszek wyjdzie ze szpitala? "Rozpoczęło się oczekiwanie"

W ogłoszonym w poniedziałek wieczorem komunikacie podkreślono, że ustabilizowała się poprawa stanu 88-letniego Franciszka, co potwierdziły także wyniki badań krwi i dobra odpowiedź na terapię farmakologiczną.

Lekarze uznali jednak, że ze względu na złożony stan kliniczny konieczna będzie kontynuacja w kolejnych dniach terapii farmakologicznej w warunkach szpitalnych. "Rokowania są ostrożne" - odnotowuje prasa.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Kiedy wyjdzie ze szpitala? Włoska prasa spekuluje

"Zagrożenie minęło" - zaznacza dziennik "Il Messaggero" we wtorek i zwraca uwagę na to, że taka opinia lekarzy napłynęła po 25 dniach leczenia w szpitalu. Biuletyn, dodaje, przyniósł nareszcie "informację bardziej niż pozytywną" po tym, jak przez wiele dni "świat wstrzymywał oddech" w związku z chorobą papieża i napływającymi na zmianę lepszymi i gorszymi doniesieniami.

Wciąż nie wiadomo, kiedy Franciszek mógłby wyjść ze szpitala - dodaje gazeta i zauważa, że czeka go jeszcze kilka tygodni terapii na dziesiątym piętrze Polikliniki Gemelli.

Ale jeśli nie wystąpią żadne komplikacje, papież być może wróci do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. W takim przypadku mógłby towarzyszyć uroczystościom Triduum Paschalnego i Wielkanocy, a może nawet udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Papież w szpitalu. Specjaliści o stanie zdrowia Franciszka

Na łamach "Il Messaggero" o stanie papieża wypowiada się specjalista chorób zakaźnych profesor Massimo Andreoni z rzymskiego uniwersytetu Tor Vergata. Jego zdaniem "terapia działa" i teraz ważne jest to, by nie dopuścić do problemów kardiologicznych.

- Scenariusz jest pozytywny, a to znaczy, że stan zapalny płuc jest pod kontrolą w tym momencie i cofa się - ocenił Andreoni. Zwrócił uwagę na to, że nie występuje już niewydolność oddechowa.

Profesor Andreoni dodał, że "wskazany byłby mniej męczący tryb życia, długa i chroniona rekonwalescencja, by do końca pokonać obustronne zapalenie płuc".

Włoska prasa o stanie zdrowia papieża. "Dobre wiadomości"

"La Stampa" zaznacza, że choroba papieża budzi już mniejszy strach, także wśród lekarzy, według których minęło już bezpośrednie zagrożenie życia. Ale, zauważa dziennik, pozostaje jednak inne ryzyko, związane z kruchą kondycją Franciszka i jego wiekiem.

Katolicki dziennik "Avvenire" pisze o "dobrych wiadomościach", ale także podkreśla, że papież musi zostać jeszcze w szpitalu, by kontynuować leczenie.

Gazeta Episkopatu Włoch przytacza słowa jego przewodniczącego kardynała Matteo Zuppiego. - Chcemy przekazać papieżowi wyrazy naszego przywiązania i modlitwy całego Kościoła we Włoszech, by mocno odczuwał naszą synowską bliskość - powiedział, otwierając spotkanie rady stałej konferencji biskupów.



- Lud chrześcijański go kocha, a my jesteśmy poruszeni tym, że również niewierzący i wyznawcy innych religii proszą o jego zdrowie uważając go za apostoła pokoju i duchowości - oświadczył kardynał Zuppi.

Watykan. Papież zabrał głos ze szpitala

Papież, który 13 marca będzie obchodził 12. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, nadal przebywa w szpitalu, gdzie odbywa się jego leczenie.W Interii informowaliśmy o niedzielnych aktywnościach papieża. Franciszek podziękował całemu personelowi medycznemu za opiekę i wszystkim za modlitwy w jego intencji.

Zaapelował również o pokój na świecie, w tym w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. W niedzielę Ojciec Święty odbył również spotkania z watykańskimi urzędnikami.

W opublikowanym przez Watykan tekście papież napisał o rozpoczęciu Wielkiego Postu przypominając, że "wzywa on do nawrócenia serca i prowadzi do radości Wielkanocy".

"Zaangażujmy się, aby był to czas oczyszczenia i duchowej odnowy, drogą rozwoju w wierze, nadziei i miłości" - zachęcił.

