Prezenty od papieża Franciszka

- Ważne jest to, by podziękować za każdą rzecz - mówił papież, cytowany przez służby prasowe Watykanu . Dodał, że należy zawsze mówić: "dziękuję", "proszę" i "przepraszam".

Na pytanie 10-latki, jak można dziękować Bogu, kiedy jest się chorym, papież powiedział, że "także w mrocznych momentach musimy podziękować Panu". - To on daje nam cierpliwość, by znosić trudności - wyjaśnił.