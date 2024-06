O sprawie atomowych śmieci w wodach Arktyki przypomina "The Moscow Times". Jak wskazują dziennikarze, jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie , Federacja Rosyjska starała się rozwiązać problem w ramach dwustronnych umów z krajami europejskimi . Od momentu inwazji w lutym 2022 roku zaprzestano działań i sukcesywne odmawiano współpracy.

Zatoka Andriejewa budzi niepokój

"W trakcie swojej działalności jako punkt tankowania zgromadzono tam około 22 000 zespołów wypalonego paliwa jądrowego z ponad 100 łodzi podwodnych , z czego większość była składowana w zardzewiałych pojemnikach na świeżym powietrzu. Te fatalne warunki wyszły na jaw w 1982 r., kiedy 600 000 ton radioaktywnej wody wyciekło z miejsca budowy do Morza Barentsa" - czytamy.

Na dnie morza, oprócz fragmentów bazy, znajdują się także całe łodzie podwodne . Mowa między innymi o K-27 i K-159. W przypadku drugiej maszyny trafiła ona na dno podczas holowania do stoczni w Murmańsku. Od tego czasu "305-metrowa łyżka rdzy" znajduje się na głębokości 240 metrów bez żadnych zabezpieczeń reaktorów jądrowych, które się w niej znajdowały. Analitycy przekonują, że w środku znajduje się co najmniej 800 kilogramów wypalonego paliwa uranowego.

Nuklearne odpady w morzu. Rosjanie odmawiają współpracy

Rosyjscy urzędnicy we wrześniu 2022 roku zorganizowali w tej sprawie spotkanie. Jak przekazano, wraz z inżynierami i naukowcami ustalono wówczas sposób "akcji ratowniczej". Problem nie został jednak rozwiązany, ponieważ jak się okazało Rosjanie, nie dysponują technologią, która umożliwi przeprowadzenie skutecznych operacji.

"To powoduje, że środowisko w rosyjskiej Arktyce jest w najlepszym razie nieprzewidywalne. Jeśli Moskwa w dalszym ciągu priorytetowo traktowałaby wojnę nad środowiskiem, przedłużyłoby to jedynie zagrożenie radiacyjne, które, jak pokazały dwie dekady postępu i międzynarodowej dobrej woli, jest możliwe do rozwiązania. Jasne jest jednak, że Rosja nie może tego sama" - przekonują eksperci.