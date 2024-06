We wtorek media zaczęły rozpisywać się na temat zwiększonych środków bezpieczeństwa prezydenta Rosji - Władimir Putin miał zacząć nosić kamizelki kuloodporne podczas publicznych wystąpień.

The Moscow Times donosił, że o zmianę nawyków podczas oficjalnych wystąpień do Putina apelowały zarówno Federalna Służba Bezpieczeństwa, jak i Federalna Służba Ochrony. Dwóch rosyjskich urzędników przekazało w rozmowie z niezależnym portalem, że przywódca Federacji Rosyjskiej takowe kamizelki zaczął nosić już w 2023 roku.

Rosja. Władimir Putin w kamizelce kuloodpornej? Przypuszczenia pojawiły się już wcześniej

We wtorek były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko zamieścił w sieci wpis, do którego dołączył zdjęcie Władimira Putina. Można zauważyć, że rosyjski prezydent podczas spotkania z żołnierzami mógł mieć na sobie kamizelkę kuloodporną, co sugerują zagniecenia na jego marynarce.