Byron uderzył w Grecję. Droga do Sparty odcięta
Rozległy system burzowy o nazwie Byron w czwartek uderzył w Grecję. Intensywne ulewy i silny wiatr spadły na zachodnią i wschodnią część kraju, przynosząc liczne podtopienia i osuwiska. Dla połowy terytorium Grecji wydano czerwony alert pogodowy. Część szkół będzie w piątek zamknięta. Niebezpieczna aura utrzyma się w tej części Morza Śródziemnego do soboty rano - prognozują specjaliści.
Burze i wichury uderzyły w czwartek rano. Według greckich służb meteorologicznych swoim zasięgiem obejmą większość kraju i potrwają przez najbliższe 48 godzin. Według krajowego obserwatorium w Atenach (NOA) najszybciej warunki pogorszyły się na południowym zachodzie kraju. Na Morzu Jońskim prognozowano sztorm o sile 6 do 8 stopni w skali Beauforta.
Przyszedł Byron. Zamknięte szkoły, woda aż po sufit
Mieszkańcom wyspy Zakynthos na zachodzie Grecji władze odradzają podróże, jeśli nie są one absolutnie niezbędne. Doszło do wielu podtopień i osuwisk, między innymi w okolicach miasta Alykes.
Z podobnymi wyzwaniami zmagają się mieszkańcy południowego Peloponezu. Tam służby ratunkowe pomogły dwóm osobom uwięzionym przez wezbraną wodę. Osoby przebywające w rejonach Mani, Evrotas i Pieria otrzymali komunikaty wzywające do ograniczenia wyjazdów.
Z powodu dużej ilości wody oraz osuwisk zablokowana jest krajowa autostrada prowadząca ze Sparty do miejscowości Gythio. Jak podaje CNN Greece mieszkańcy Gythio uderzenie żywiołu mieli określać mianem "biblijnej katastrofy", po tym jak w ciągu kilku godzin masa wody zalała tamtejsze domy. Wielu mieszkańców chroniło się przed wodą na wyższych piętrach.
Partery niektórych domów i mieszkań miały zostać zalane po sufit, a wartki nurt porywał maszyny rolnicze i samochody.
Ze względów bezpieczeństwa szkoły w Attyce, na Rodos, Katerini, Dodekanezie, Tilos, Santorini i Symi będą w piątek zamknięte.
Byron zostanie do soboty. Spadnie nawet 200 litrów wody
Specjaliści spodziewają się, że w ciągu najbliższych 48 godzin w wielu miejscach Grecji ulewy będą się utrzymywać przez dłuższy czas. Cytowany przez CNN Greece meteorolog Christina Rigou powiedziała, że miejscami spadnie nawet 150-200 litrów wody na metr kwadratowy.
W czwartek i w piątek najmocniej padać ma na Wyspach Jońskich, wschodnim i południowym Peloponezie, w Argolidach, Lakonii, Arkadii, Attyce i Beocji, południowej Ewii, Cykladach, południowej Krecie, wschodniej części Morza Egejskiego, od Chios i dalej na południe, oraz w środkowej Macedonii, Imathii, Pierii, Halkidiki i wschodniej Tesalii.
Dla tych rejonów wydano czerwone ostrzeżenia pogodowe najwyższego stopnia.
Według prognoz sytuacja powinna się uspokoić w sobotę rano, kiedy zjawiska przyniesione przez burzę Byron wyraźnie osłabną.
Źródło: Ekathimerini.com, CNN, Lakonikos.gr, Meteo.gr
