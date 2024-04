Napięte relacje Rosja - NATO. "Kanał przekazywania informacji nadal otwarty"

Moskwa rozmawia o "kryzysie ukraińskim" bez Ukrainy

- To potwierdza antyrosyjski charakter NATO, a Ukraina wykorzystywana jest przedmiotowo. NATO to agresywny blok wymierzony przeciwko Rosji. W ich orbicie zainteresowań są inne kraje i regiony, ale to właśnie my jesteśmy ich głównym celem - próbowała przekonywać rzeczniczka rosyjskiego MSZ.