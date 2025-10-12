Orki zaatakowały statek z dziećmi. "Jacht zatopiony"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Atak orek u brzegów popularnego kurortu Peniche, na zachodnim wybrzeżu doprowadził do zatopienia jachtu z pięcioosobową załogą. Na pokładzie było troje dzieci. Grupę uratowały służby ratownictwa morskiego Portugalii we współpracy z miejscowymi rybakami. To kolejny tego typu incydent z udziałem orek.

Jacht został zatopiony przez orki (zdj. ilustracyjne)
Jacht został zatopiony przez orki (zdj. ilustracyjne)Doval Jonathan/ABACAEast News

W skrócie

  • Grupa orek zaatakowała i zatopiła jacht z pięcioosobową rodziną przy wybrzeżu Peniche.
  • Załogę, w tym troje dzieci, uratowały portugalskie służby ratownictwa morskiego oraz miejscowi rybacy.
  • W ostatnich tygodniach doszło do kilku podobnych ataków orek na jednostki pływające u wybrzeży Portugalii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podały w sobotę portugalskie służby ratownicze, pierwszy z pomocą członkom załogi zatopionego jachtu przybył kuter rybacki. Z jednostki tej zostali oni następnie przetransportowani helikopterem portugalskich sił powietrznych na ląd.

W akcji ratowniczej wzięły udział dodatkowo fregata portugalskiej marynarki wojennej oraz statek ratowniczy policji morskiej.

Zobacz również:

Incydent na Morzu Południowochińskim. Wzajemne oskarżenia Chin i Filipin
Świat

Incydent ze statkami na spornych wodach. "Celowo staranował"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Z komunikatu portugalskiej armii wynika, że uratowanymi są członkowie pięcioosobowej rodziny, w tym troje dzieci. Są oni obywatelami Francji i Portugalii"Ich jacht został zaatakowany i zatopiony przez grupę orek. Do czasu przybycia kutra rybackiego oczekiwali oni na pomoc w pontonie ratowniczym" - podała portugalska armia.

    Portugalia. Seria ataków orek na statki

    Od początku września u brzegów Portugalii doszło do kilkunastu ataków orek na jednostki pływające. Po jednym z nich, u brzegów aglomeracji Lizbony, doszło do zatopienia jachtu. Jego załoga wcześniej opuściła pokład zabrana przez znajdującą się w pobliżu inną jednostkę.

    Naukowcom nie udaje się wciąż jednoznacznie wyjaśnić narastającego od kilku lat zjawiska ataków orek na jednostki pływające u brzegów Półwyspu Iberyjskiego.

    Zobacz również:

    Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen
    Świat

    Dania alarmuje ws. Rosji. "Celowali w statki i śmigłowce"

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    Flotylla Sumud była wycieczką? Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" o słowach GrabcaPolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze