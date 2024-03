"Do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kierowane są telefony z całego świata od zwykłych obywateli, którzy składają kondolencje w związku ze straszliwą tragedią w sali koncertowej Krokus" - napisała Marija Zacharowa. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Rosji wydała krótki komunikat odnoszący się do strzelaniny, do której doszło w Krasnogorsku pod Moskwą.