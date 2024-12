Pożar Franklin wybuchł w poniedziałek w kalifornijskim Malibu koło Los Angeles na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ogień rozprzestrzenił się we wtorek na powierzchnię 900 hektarów . Ogień niszczy budynki, a sześć tysięcy osób musiało zostać ewakuowanych .

Pożar zagroził uczelni. Aktywowano "protokół schronienia"

Pożar szybko rozprzestrzenił się wskutek silnych wiatrów sięgających w porywach do 70 km/h. Podmuchy podsycały płomienie, a co najmniej tysiąc strażaków starało się wygasić pożar w krótkim okresie we wtorkowy poranek, gdy wiatr osłabł.