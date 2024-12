Co najmniej 184 osoby nie żyją po akcji gangu, która miała miejsce w ciągu ostatniego weekendu w stolicy Haiti Port-au-Prince. Lokalni gangsterzy sieją strach, a jeden z nich zlecił makabrę seniorów, gdyż wierzył, że wśród nich jest osoba, która doprowadziła do śmierci jego syna. W odpowiedzi haitański rząd podjął działanie, ogłaszając "mobilizację wszystkich sił, by wytropić i unicestwić" odpowiedzialnych za czystki. - Czerwona linia została przekroczona - stwierdziła kancelaria premiera.