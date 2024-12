Wielka Ewakuacja na Filipinach. Do wtorku około 87 tys. ludzi musiało opuścić swoje domy po erupcji wulkanu Kanlaon na wyspie Negros. Obecnie w tym rejonie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia, co oznacza że może dojść do kolejnych erupcji. Ewakuacja objęła tereny w promieniu sześciu kilometrów od wulkanu.