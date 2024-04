Niemiecki oficer chciał zyskać na kontaktach z Rosją

54-latek spodziewał się, że dzięki kontaktom nawiązanym ze stroną rosyjską z wyprzedzeniem dowie się, kiedy dojdzie do eskalacji, by "odpowiednio wcześnie ochronić swoją rodzinę".

Przekazał również, że pomysł nawiązania kontaktu z rosyjską stroną pojawił się u niego po obejrzeniu nagrania, "możliwe, że na TikToku", gdzie obserwował "prorosyjskiego i zbliżonego do Alternatywy do Niemiec (AfD)" twórcę. Co więcej, mężczyzna chciał zostać członkiem AfD. Wniosek o wstąpienie do partii miał wpłynąć w lipcu 2023 roku.