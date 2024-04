Mieli szpiegować na rzecz białoruskiego wywiadu. Jest wyrok

Andrei R. oraz Dzmitry N. zostali oskarżeni o to, że "w okresie od 6 marca 2022 roku do 4 kwietnia 2022 w Poznaniu , w województwie wielko polski m, działając wspólnie i w porozumieniu brali udział w działalności obcego wywiadu Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Białoruś , skierowanej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, iż dokonywali rozpoznania obiektów wojskowych oraz cywilnych o krytycznym znaczeniu dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej, tj. o przestępstwo z art. 130 par. 1 kk".

Mieli szpiegować na rzecz Białorusi. Jest wyrok

Oskarżony Andrei R. został uznany przez sąd za winnego zarzucanego mu czynu , eliminując jednocześnie z opisu czynu sformułowanie "działając wspólnie i w porozumieniu", i wymierzył mu karę trzech lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł także podanie wyroku w części dotyczącej tego oskarżonego do publicznej wiadomości poprzez jego opublikowanie w ogólnokrajowym wydaniu "Gazety Wyborczej".

Ograniczony materiał dowodowy

Sędzia Katarzyna Wolff podkreśliła w jawnej części ustnego uzasadnienia wyroku, że "ta sprawa z całą pewnością do łatwych nie należy".

- Wymiar sprawiedliwości jest tym obszarem, który przez ostatnie osiem mrocznych lat opierał się próbom podporządkowania przez poprzednią władzę, strzegł swojej niezależności, niezawisłości, hołdując zasadom nowożytnego sądownictwa - a jedną z fundamentalnych zasad jest zasada domniemania niewinności oraz zasada - obowiązek udowodnienia winy oskarżonemu - zaznaczyła sędzia i dodała, że " w tej sprawie oskarżyciel nie zdołał wykazać, by Dzmitry N. popełnił zarzucane mu przestępstwo ".

Sędzia podkreśliła, że w stosunku do Dzmitrego N. akt oskarżenia opierał się w znacznej części na poszlakach, przypuszczeniach, założeniach i interpretacjach, a nie dowodach sensu stricto. - Jedynym faktem, na podstawie którego oskarżyciel postawił Dzmitry N. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 kk jest znajomość z oskarżonym Andrei R. oraz fakt, że wspólnie wychodzili na spacery, wspólnie dokonywali zakupów - mówiła.

- To jednak oczywiście nie wystarczy do tego, żeby skazać oskarżonego za popełnienie przestępstwa działania na rzecz obcego wywiadu. Przeprowadzone na szeroką skalę postępowanie dowodowe nie wykazało, by oskarżony Dzmitry N. posiadał na jakimś nośniku zdjęcia, czy też opis obiektów wojskowych, bądź obiektów cywilnych o krytycznym znaczeniu dla obronności państwa - zaznaczyła sędzia.