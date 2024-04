Doradca prawicowego, niemieckiego polityka - Maximiliana Kraha, startującego w wyborach do PE, został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Chin. Jak się okazuje, zbierał i przekazywał do Pekinu informacje o Parlamencie Europejskim oraz chińskich opozycjonistach w Niemczech. To już szósta osoba w ciągu dwóch dni, która została aresztowana i oskarżona o współpracę z Chinami w Europie.