Odtajnienie akt Epsteina. Jest decyzja. Alarmujący sondaż dla Trumpa

W skrócie Izba Reprezentantów niemal jednogłośnie zagłosowała za ujawnieniem akt dotyczących Jeffrey'a Epsteina. Sprawa trafi teraz do Senatu.

Postawa Donalda Trumpa w sprawie upublicznienia dokumentów budzi kontrowersje i krytykę nawet wśród jego zwolenników.

Poparcie dla prezydenta wśród Amerykanów spada, a większość społeczeństwa uważa, że rząd ukrywa informacje związane ze sprawą Epsteina.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Izba Reprezentantów zagłosowała za ujawnieniem akt niemal jednogłośnie. Propozycję poparło 421 deputowanych, przeciwko był jeden.

Przed głosowaniem doszło do demonstracji ofiar miliardera, którzy zgromadzili się przed Kapitolem w Waszyngtonie. Domagali się oni, by izba zgodziła się na upublicznienie dokumentów.

Donald Trump a sprawa Epsteina. Prezydent USA zmienił zdanie

Wcześniej przez wiele miesięcy Donald Trump sprzeciwiał się odtajnieniu akt, jednak ostatnio zmienił zdanie. Sam prezydent miał w przeszłości wielokrotnie brać udział w przyjęciach organizowanych przez Epsteina.

Trump zaprzecza jednak, by miał jakiś związek z popełnianymi przez milionera przestępstwami, jednak jego niechęć do ujawnienia wszystkich szczegółów sprawy budzi duże wątpliwości, nawet wśród jego zwolenników.

We wtorek Trump zaatakował dziennikarza, który zadał mu pytanie na temat Epsteina, nazywając go "okropnym człowiekiem".

- Nie mam nic wspólnego z Epsteinem. Wyrzuciłem go ze swojego klubu wiele lat temu, ponieważ uważałem go za chorego zboczeńca - stwierdził.

- Proszę przestań robić z tego sprawę polityczną. Nie chodzi o ciebie. Głosowałam na ciebie, ale twoje zachowanie w tej sprawie to powód do wstydu dla całego narodu - zaapelowała do Trumpa jedna z ofiar Epsteina, która we wtorek pojawiła się przed Kapitolem.

USA. Poparcie dla Trumpa spada

Kontrowersje związane z podejściem Trumpa do sprawy Epsteina to jeden z powodów, dla którego poparcie dla prezydenta USA spada. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Reutersa i Ipsos pozytywnie ocenia Trumpa obecnie 38 proc. Amerykanów.

Na początku kadencji prezydent cieszył się poparciem 47 proc. obywateli. Tym samym notowania Trumpa zbliżyły się do rekordowo niskiego poziomu 33 proc., jakie miał podczas swojej pierwszej kadencji.

W sondażu Amerykanów zapytano również o działania rządu w sprawie Epsteina. 20 proc. z nich oceniło je pozytywnie, a ok. 70 proc. stwierdziło, że rząd ukrywa niewygodne dla niego informacje.

Według nich administracja Trumpa nie radzi sobie również z rosnącymi kosztami życia. Tak powiedziało 65 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 26 proc. Amerykanów.

Źródło: Reuters

Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu. Na sali okrzyki ''precz z komuną!'' Polsat News Polsat News