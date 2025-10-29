W skrócie Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu od początku drugiej kadencji.

Większość ankietowanych nie popiera polityki Trumpa, szczególnie jego decyzji w kwestii rosnących kosztów życia.

Z kolei przedłużający się paraliż rządu nie budzi dużych emocji wśród obywateli USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych spadło do najniższego poziomu od czasu objęcia przez niego urzędu w 2025 roku - wynika z nowego sondażu Reuters/Ipsos.

USA: Poparcie dla Donalda Trumpa najniższe w tej kadencji. Nowy sondaż

Według badania prezydenta USA popiera obecnie 40 proc. zapytanych Amerykanów. Jeszcze w październiku było to 42 proc. - przypomina agencja Reutera.

Polityki prowadzonej przez Trumpa nie popiera 57 proc. respondentów. Obywatele USA są najbardziej niezadowoleni ze sposobu, w jaki amerykański przywódca zarządza kwestią rosnących kosztów życia - 63 proc. ankietowanych jest zaniepokojonych jego działaniami w tej sprawie.

"Wynik ten ponad dwukrotnie przewyższa odsetek osób, które uważają, że Trump dobrze radzi sobie z kosztami" - podaje agencja Reutera.

Paraliż rządu w USA. Wśród Amerykanów przeważa jedna ocena

Z sondażu wynika też, że Amerykanie nie odczuwają szczególnego zaniepokojenia przedłużającym się zawieszeniem pracy rządu. 29 proc. respondentów stwierdziło, że jest to dla nich obojętne albo są z obrotu spraw zadowolone. Kolejne 20 proc. ankietowanych oceniło, że sprawa ta je złości, a około 50 proc. wyraziło swoją frustrację.

Większość respondentów stwierdziła, że zawieszenie miało niewielki lub żaden wpływ na ich życie.

Agencja Reutera przypomina, że mimo iż republikanie mają większość w obu izbach Kongresu, demokraci zablokowali w Senacie USA projekty ustaw wydatkowych, domagając się zgody swoich przeciwników na przedłużenie dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, które wygasają z końcem roku.

Obywatele USA również w tej sprawie zabrali głos. Według sondażu 73 proc. respondentów popiera kontynuację subsydiów.

Sondaż przeprowadzono online wśród 1018 dorosłych Amerykanów we wszystkich stanach. Margines błędu wyniósł 3 punkty procentowe.

Źródło: Agencja Reutera

Szef Kancelarii Prezydenta w ''Gościu Wydarzeń'': Takiego upadku ministra sprawiedliwości nie mieliśmy po 1989 roku Polsat News Polsat News