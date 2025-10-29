Fatalna wiadomość dla Trumpa. Sondaż poparcia z USA
Poparcie dla Donalda Trumpa jest najniższe od początku drugiej kadencji - wynika z nowego sondażu. Z kolei ponad połowa respondentów nie jest zadowolona z polityki, jaką prowadzi prezydent Stanów Zjednoczonych. Szczególny niepokój wzbudzają decyzje amerykańskiego przywódcy w kwestii rosnących kosztów życia w USA.
W skrócie
- Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu od początku drugiej kadencji.
- Większość ankietowanych nie popiera polityki Trumpa, szczególnie jego decyzji w kwestii rosnących kosztów życia.
- Z kolei przedłużający się paraliż rządu nie budzi dużych emocji wśród obywateli USA.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych spadło do najniższego poziomu od czasu objęcia przez niego urzędu w 2025 roku - wynika z nowego sondażu Reuters/Ipsos.
USA: Poparcie dla Donalda Trumpa najniższe w tej kadencji. Nowy sondaż
Według badania prezydenta USA popiera obecnie 40 proc. zapytanych Amerykanów. Jeszcze w październiku było to 42 proc. - przypomina agencja Reutera.
Polityki prowadzonej przez Trumpa nie popiera 57 proc. respondentów. Obywatele USA są najbardziej niezadowoleni ze sposobu, w jaki amerykański przywódca zarządza kwestią rosnących kosztów życia - 63 proc. ankietowanych jest zaniepokojonych jego działaniami w tej sprawie.
"Wynik ten ponad dwukrotnie przewyższa odsetek osób, które uważają, że Trump dobrze radzi sobie z kosztami" - podaje agencja Reutera.
Paraliż rządu w USA. Wśród Amerykanów przeważa jedna ocena
Z sondażu wynika też, że Amerykanie nie odczuwają szczególnego zaniepokojenia przedłużającym się zawieszeniem pracy rządu. 29 proc. respondentów stwierdziło, że jest to dla nich obojętne albo są z obrotu spraw zadowolone. Kolejne 20 proc. ankietowanych oceniło, że sprawa ta je złości, a około 50 proc. wyraziło swoją frustrację.
Większość respondentów stwierdziła, że zawieszenie miało niewielki lub żaden wpływ na ich życie.
Agencja Reutera przypomina, że mimo iż republikanie mają większość w obu izbach Kongresu, demokraci zablokowali w Senacie USA projekty ustaw wydatkowych, domagając się zgody swoich przeciwników na przedłużenie dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, które wygasają z końcem roku.
Obywatele USA również w tej sprawie zabrali głos. Według sondażu 73 proc. respondentów popiera kontynuację subsydiów.
Sondaż przeprowadzono online wśród 1018 dorosłych Amerykanów we wszystkich stanach. Margines błędu wyniósł 3 punkty procentowe.
Źródło: Agencja Reutera