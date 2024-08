Mołdawia. Specjalne manewry z żołnierzami USA

Plany ćwiczeń "Tarcza Ogniowa" zakładają aktywność wojsk na poligonach zlokalizowanych wyłącznie na terytorium Mołdawii. Oznacza to, że żołnierze pojawią się w niewielkiej odległości od rosyjskich baz wojskowych rozlokowanych w nieuznawanej republice Naddniestrza . Oficjalnie na terytorium stacjonuje około tysiąca żołnierzy , których zadaniem jest "zapewnienie prowadzenia operacji pokojowych i ochrona magazynów wojskowych".

Mołdawia a Rosja. Dmitrij Miedwiediew o "podzieleniu losu Ukrainy"

O aktualnej polityce władz w Kiszyniowie wypowiedział się m.in. Dmitrij Miedwiediew. Były prezydent Rosji we wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że mołdawskie władze podążają drogą antyrosyjską, co może w konsekwencji doprowadzić do "podzielenia losu Ukrainy".