Obawy w Niemczech. Wrócą kontrole na wszystkich granicach

Niemcy. Wracają kontrole na granicach

Niemcy. Obawa o bezpieczeństwo

W piątek, 23 marca w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnodarsku pod Moskwą miał miejsce atak terrorystyczny , w wyniku którego zginęło co najmniej 139 osób. Do zamachu przyznała się grupa bojowników z tzw. Państwa Islamskiego.

Francja po ataku podniosła stopień zagrożenia terrorystycznego do najwyższego poziomu. Prezydent kraju kraju Emmanuel Macron mówił, że grupa terrorystyczna, która przyznała się do zamachu w Moskwie planuje także kilka ataków we Francji.