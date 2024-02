- Sytuacja na granicy z Rosją może się pogorszyć, gdy tylko zmieni się pogoda ; pokazują to podobne doświadczenia krajów bałtyckich i Polski; mamy informację, że po stronie rosyjskiej są tysiące ludzi gotowych przedostać się do Finlandii - powiedziała fińska minister.

- Próby zdestabilizowania Finlandii i (reszty) Europy, do czego dąży Moskwa, nie powiodą się - oświadczyła szwedzka polityk, zapewniając o możliwym udzieleniu pomocy Finlandii. Według niej, w razie potrzeby, takiego wsparcia mogliby udzielić szwedzcy funkcjonariusze.

Finlandia uchwala nowe przepisy. Chodzi o granicę z Rosją

Obecnie fińskie MSW pracuje nad zmianą przepisów, które umożliwią skuteczniejsze przeciwdziałanie operacji hybrydowej polegającej na instrumentalnym wykorzystaniu migrantów przez obce podmioty, co zagraża bezpieczeństwu narodowemu - przyznała Rantanen. Według niej obecne unijne i międzynarodowe regulacje "nie rozpoznają" tego zjawiska.

Stosowny projekt miałby trafić do parlamentu w marcu i będzie wymagał równoczesnego przyjęcia zmian w konstytucji bądź uchwalenia tymczasowych przepisów wprowadzających wyjątek od obowiązujących norm konstytucyjnych. Wiązałoby się to z trudniejszą i dłuższą ścieżką legislacyjną.

Granica Finlandia-Rosja.. Wszystkie przejścia zamknięte

Finlandię oddziela od Rosji granica o długości 1340 kilometrów. W listopadzie fińskie służby odnotowały znaczący wzrost liczby cudzoziemców, którzy z terytorium Rosji próbowali przekroczyć granicę, by ubiegać się o azyl. Łącznie było to około 800 osób. Według władz w Helsinkach była to zaplanowana i skoordynowana "operacja hybrydowa", za którą stał "podmiot państwowy".