Piotr Müller: Michał Kuczmierowski zwolniony z aresztu w Wielkiej Brytanii

"Brytyjski sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu Michała Kuczmierowskiego" - przekazał w środę Piotr Müller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Jak poinformował obrońca byłego szefa RARS, chodzi o wpłatę poręczenia majątkowego. K. musiał zgodzić się także na szereg warunków. - Ta decyzja nie przesądza, czy Michał K. jest winny czy niewinny i czy ekstradycja jest konieczna czy nie. Ta decyzja oznacza, że sąd nie znalazł podstaw do tego, by czekał na to rozstrzygnięcie w areszcie - usłyszała Interia w otoczeniu PiS.