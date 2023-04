Informacja o nowej, tejemniczej umowie pomiędzy Chinami a Rosją pojawiła sie w środę.

Chiny a Rosja. Umowa ws. prawa morskiego

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że memorandum, zawarte pomiędzy Strażą Przybrzężną Chińskiej Republiki Ludowej a Federalną Słuzbą Bezpieczeństwa Rosji, podpisane zostało w rosyjskim Murmańsku.

Umowa między tymi państwami ma dotyczyć "wspólnych wysiłków w walce z terroryzmem, nielegalną migracją, przemytem narkotyków oraz broni, a także nielegalnymi połowami" - donosi agencja Reutera.

Memorandum Rosji i Chin. Powściągliwe komunikaty

Informacji tych nie ma jednak w oficjalnych komunikatach, które wystoswały oba kraje.

"Chiny i Rosja podpisały memorandum w sprawie wzmocnienia współpracy w zakresie prawa morskiego i jego egzekwowania" - przekazała strona chińska.

Jeszcze bardziej enigmatyczny jest komunikat ze strony Rosji. "Straż Przybrzeżna Chińskiej Republiki Ludowej i Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej podpisały tzw. porozumienie" - napisano.

Rosja a Chiny. Współpraca między państwami

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej sygnałów wskazujących na fakt coraz bardziej aktywnego wspierania Rosji przez Chiny w kontekście wojny w Ukrainie. Co prawa, 5 kwietnia stały przedstawiciel Chin przy UE oświadczył, że Pekin nie popiera agresji militarnej Rosji i nie uznaje Krymu i Donbasu za rosyjskie, jednak - co zauważa "The New York Times" - Fu Cong przyznał, że "choć nie popiera, to rozumie przyczyny trwającej wojny".

- Chiny dały przyzwolenie na tę wojnę od samego początku w jasny sposób. Tylko to miała być szybka i zwycięska wojna , a taką nie jest - mówi w rozmowie z Interią prof. Agnieszka Legucka, analityczka ds. Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM).

- Gdyby Chiny zaangażowały się na poważnie po stronie Rosji, wspierając Kreml militarnie, to przekształciłyby ten konflikt w wojnę zastępczą między Chinami a Stanami Zjednoczonymi - dwoma największymi mocarstwami świata - podkreśla z kolei dr Łukasz Pawłowski, socjolog i ekspert ds. amerykańskiej polityki.