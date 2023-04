Chiny dystansują się od przyjaźni z Rosją. "To tylko retoryka"

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Stały przedstawiciel Chin przy UE oświadczył, że Pekin nie popiera agresji militarnej Rosji i nie uznaje Krymu i Donbasu za rosyjski. O "bezgranicznej przyjaźni" Rosji i Chin powiedział: To tylko retoryka - informuje "The New York Post". Jednocześnie przyznał, że choć nie popiera, to rozumie przyczyny trwającej wojny.

Zdjęcie Ambasador Chin przy UE Fu Cong / STAFF/ Reuters / Agencja FORUM