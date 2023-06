AwtoWAZ tłumaczy wpadkę. "To kwestia zabezpieczeń silnika"

Biuro prasowe AwtoWAZ tłumaczyło, że powodem wpadki był fakt, że silnik Aury został wyłączony po wcześniejszej podróży, a bieg wciąż był włączony, więc zadziałało specjalne zabezpieczenie. "Po przestawieniu skrzyni biegów na tryb 'parking' auto odpaliło normalnie" - podaje państwowa agencja TASS.

Według niezależnego, białoruskiego portalu Nexta samochód ma kosztować około 25 tys. dolarów (ok. 102 tys. złotych - red.).

Tymczasem według Rosstatu (rosyjski odpowiednik Głównego Urzędu Statystycznego - red.) pensja minimalna w Rosji wynosi obecnie 16 242 rubli (ok. 795 złotych - red.), a średnia zarobków to około 62 740 rubli (ok. 3068 złotych - red.).

Wideo youtube