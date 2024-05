To największa katastrofa naturalna w historii brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul. Zjawisko El Niño i zmiany klimatyczne doprowadziły do potężnych powodzi, które jeden z klimatologów nazwał "niszczycielskim koktajlem". Zginęło co najmniej 78 osób, a 115 tysięcy musiało opuścić swoje domy. Ponad sto osób uznaje się za zaginione.