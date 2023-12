Pozytywne słowa brytyjskiego polityka na temat Margaret Thatcher

Starmer zachęcał Brytyjczyków do dania drugiej szansy jego partii

- W całej Wielkiej Brytanii są ludzie, którzy czują się rozczarowani, sfrustrowani, źli, zmartwieni. Wielu z nich zawsze głosowało na konserwatystów, ale czują, że ich partia ich opuściła. Rozumiem to. Widziałem to w mojej własnej partii i działałem, aby to naprawić - przekazał. Jednocześnie dodał, że "rozumie, że wielu z Brytyjczyków będzie niepewnych co do Partii Pracy", ale prosi o kolejną szansę dla partii.