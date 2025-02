Kampania przed wyborami do niemieckiego parlamentu znalazła się na finiszu. W niedzielę ponad 59 mln uprawnionych do głosowania Niemców zadecyduje o tym, kto przez następne cztery lata będzie rządził krajem .

Największe szanse na wygraną ma chadecja: Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) i jej bawarska siostrzana Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) osiągają w sondażach 30 procent . Szef CDU Friedrich Merz ma największe szanse zostać przyszłym kanclerzem Niemiec. Przeczytaj jego sylwetkę tekście "The Economist" .

O Polsce pięć razy

Mówi o tym także program wyborczy CDU/CSU, w którym słowo "Polska" pada aż pięć razy. Inne partie - o ile w ogóle wspominają w programach o Polsce - robią to co najwyżej dwa razy i do tego bardzo ogólnikowo.