Wystarczy spojrzeć na ostatni sondaż , który opublikowała w czwartkowy wieczór telewizja ZDF. Wynika z niego, że najsilniejszym ugrupowaniem będą chadecy z CDU i CSU , którzy mogą liczyć na 28-procentowe poparcie. To spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego tygodnia.

Problemem jest też duża niewiadoma co do niezdecydowanych wyborców - prawie 30 procent wyborców nie wie, na kogo postawi w niedzielę krzyżyk.

Niemcy. "Speed dating" przed wyborami

O tym, że chadecy i socjaldemokraci mimo ostrej walki wyborczej uśmiechają się do siebie, wiadomo nie od dziś. Taka koalicja jeszcze tydzień temu arytmetycznie wydała się realna. Dziś jednak obu partiom nie wystarczy głosów w parlamencie, by stworzyć tzw. wielką koalicję. Christian Lindner, szef niemieckich liberałów, który do listopada był w rządowej koalicji, proponuje, by stworzyć tzw. niemiecką koalicję (czarno-żółto-czerwoną), choć nie do końca wiadomo, czy liberałom uda się w ogóle wejść do Bundestagu. Koalicję z zielonymi wykluczają chadecy z Bawarii. Rozmów koalicyjnych ze skrajnie prawicową AfD odmawiają wszystkie partie.