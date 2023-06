Niemiecka polityk wywołała burzę. Chodzi o granice Polski

Alice Weidel w czwartek skomentowała na Twitterze sondaż poparcia dla partii, który został przeprowadzony we wschodnich landach RFN. Oceniła, że skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec, do której należy, jest "zdecydowanie najsilniejsza w środkowych Niemczech".

Z wpisu Weidel wynika, że "Niemcy Środkowe" to tereny dawnej NRD, co oznacza, że część Polski miałaby przynależeć do "Niemiec Wschodnich".