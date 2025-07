Mentalność wzrostu, pracowitość Polaków oraz wykorzystanie funduszy europejskich przyczyniły się do sukcesu gospodarczego Polski - pisze niemiecki "Die Welt".

Polska osiągnęła bezprecedensowy wzrost gospodarczy i awansuje do grona 20 największych gospodarek świata.

Przy okazji rekonstrukcji rządu premier Donald Tusk poinformował, że Polska w tym roku awansuje do g rona 20 największych gospodarek na świecie , dystansując Szwajcarię - pisze warszawski korespondent "Die Welt" Philipp Fritz. Według niego minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził tę informację mówiąc, że w minionych 35 latach polska gospodarka rozwijała się w "fantastycznym tempie".

Polska może wejść wkrótce do elitarnego klubu G20, co poprawiłoby jej międzynarodowy prestiż - czytamy w "Die Welt". Fritz zwrócił przy tym uwagę, że ekonomiczny sukces Polski nie jest dostrzegany przez inne kraje. Dotyczy to - jego zdaniem - szczególnie Niemiec, chociaż Polska jako ważny partner handlowy ma ogromne znaczenie dla niemieckiej gospodarki.