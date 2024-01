- Mogę powiedzieć w imieniu wszystkich nas tutaj w rządzie USA, że Putin z pewnością nie otrzyma Alaski z powrotem - stwierdził w poniedziałek podczas briefingu prasowego rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel. W ten sposób odniósł się do rozporządzenia prezydenta Rosji dotyczącego nieruchomości za granicą, które należały do dawnego Imperium Rosyjskiego i ZSRR. Według interpretacji niektórych mediów miało ono odnosić się także do Alaski. "A my czekaliśmy na to, aż zostanie zwrócona lada dzień. Teraz wojna jest nieunikniona" - stwierdził w reakcji na tę wypowiedź Dmitrij Miedwiediew.