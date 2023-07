"Nie do przyjęcia". Turcja wzywa Szwecję do podjęcia działań

Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej ze swoim szwedzkim odpowiednikiem Tobiasem Billstromem, Hakan Fidan miał powiedzieć, że palenie i niszczenie Koranu, tłumacząc się wolnością słowa, "jest nie do przyjęcia" - podaje agencja Reuters, powołując się na źródło w tureckim resorcie spraw zagranicznych.

W czwartek Tobias Billstrom oświadczył, że Szwecja nie popiera palenia Koranu, ale pozwala na to prawo. - Są to działania podejmowane przez jednostki, ale oni robią to zgodnie z prawem dotyczącym wolności słowa - mówił.