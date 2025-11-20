Intensywne opady śniegu nawiedziły południową Szwecję w nocy ze środy na czwartek. Trudne warunki zaskoczyły wielu kierowców między innymi na autostradzie E4. Niektórzy w pojazdach spędzili kilka godzin.

"Śnieżny chaos" na drogach, wysłali pojazdy gąsiennicowe

Z powodu złych warunków w wielu miejscach kraju doszło do wypadków. Na autostradzie E4, na odcinku między miastami Gaevle a Soederhamn doszło do potężnego zatoru, po tym jak zderzyły się dwa pojazdy.

Dziennik "Dagens Nyheter" przytacza relację kierowcy ciężarówki Roberta Hernefeldta, który utknął na tej autostradzie na ponad pięć godzin:

"Był śnieżny chaos, ciężarówka za ciężarówką, bez końca. Znalazłem się w środku tego wszystkiego," mówi w czwartek rano. Zawodowy kierowca zwrócił uwagę, że do wielu sklepów towar przewożony ciężarówkami może trafić do sklepów z dużym opóźnieniem.

Na pomoc kierowcom, którzy utknęli na drogach, szwedzkie służby wysłały pojazdy gąsiennicowe, które miały pomóc rozładować korek w rejonie Soederhamn.

Służby drogowe zapewniły, że ciężkie pojazdy holownicze pozostają w gotowości w czwartek na drogach i autostradach, w tym na E6 w rejonie Hallandsasen, na E22 w okolicach Vastervik oraz na E4 nieopodal Ljungby. W niektórych miejscach będą pełnić służbę do piątku po południu.

Pogoda będzie groźna przez cały dzień

Szwedzka służba meteorologiczna SMHI wystosowała pomarańczowe ostrzeżenie dla północnej części regionu Kalmar. Jak powiedziała cytowana przez szwedzkie media meteorolog Moa Hallberg, tam wieczorem opady śniegu staną się intensywniejsze i z czasem jego warstwa może się znacznie zwiększyć.

Możliwe, że miejscami do czwartku wieczorem spadnie do 20-30 cm, co może prowadzić do kolejnych utrudnień w ruchu.

Żółte alerty dotyczące opadów śniegu obowiązują w wielu miejscach na południowym wschodzie kraju oraz w rejonie Gotlandii. Tam śnieg ma padać przez cały dzień oraz w nocy - ostrzegają służby.

Źródło: DN.se, Swedenherald.com

