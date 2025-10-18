Wielki karambol na fińskiej autostradzie. Nagle tracili kontrolę nad autami

W skrócie Na fińskiej autostradzie pod Lahti doszło do trzech dużych kolizji z udziałem około 50 pojazdów.

Przyczyną wypadków były bardzo trudne warunki pogodowe: szron na drodze oraz gęsta mgła.

Trasa była zablokowana przez wiele godzin. Dwie osoby zostały poważnie ranne.

Na wielki karambol złożyło się w sumie trzy większe kolizje. W największej uczestniczyło 35 pojazdów, w tym trzy radiowozy policyjne.

Według uczestników zdarzenia warunki na autostradzie pogorszyły się nagle, widoczność spadła do kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu metrów, a droga hamowania wydłużyła się do ponad 100 metrów - relacjonowały lokalne media, podkreślając, że większość pojazdów uczestniczących w kolizjach miała letnie opony.

Finlandia. Karambol na oszronionej autostradzie

Droga była zablokowana przez wiele godzin, a płynny ruch na autostradzie został przywrócony dopiero w godzinach popołudniowych.

Jak przekazały służby meteorologiczne, bardzo trudne warunki na drodze prawdopodobnie wynikały z rzadko spotykanego "podwójnego zjawiska", w którym najpierw na nawierzchniach dróg utworzył się szron, a później również szron powstający z mgły.

Temperatura ostatniej nocy spadła poniżej zera, a niebezpieczną sytuację na drogach dodatkowo pogorszyła gęsta mgła znad okolicznych jezior, tworząc fatalne warunki dla kierowców jeżdżących na letnich oponach.

Do licznych kolizji i wypadków drogowych, w tym do kilku śmiertelnych, doszło w sobotę także w innych częściach Finlandii.

