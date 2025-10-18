Wielki karambol na fińskiej autostradzie. Nagle tracili kontrolę nad autami

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Na fińskiej autostradzie, w okolicach Lahti, doszło w sobotę rano do karambolu. Zderzyło się łącznie około 50 pojazdów - poinformowała tamtejsza policja. Dwie osoby zostały poważnie ranne. Droga na odcinku wielu kilometrów była tam śliska i oszroniona, a gęsta mgła ograniczała widoczność.

Finlandia. Karambol na oszronionej autostradzie
W skrócie

  • Na fińskiej autostradzie pod Lahti doszło do trzech dużych kolizji z udziałem około 50 pojazdów.
  • Przyczyną wypadków były bardzo trudne warunki pogodowe: szron na drodze oraz gęsta mgła.
  • Trasa była zablokowana przez wiele godzin. Dwie osoby zostały poważnie ranne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na wielki karambol złożyło się w sumie trzy większe kolizje. W największej uczestniczyło 35 pojazdów, w tym trzy radiowozy policyjne.

Według uczestników zdarzenia warunki na autostradzie pogorszyły się nagle, widoczność spadła do kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu metrów, a droga hamowania wydłużyła się do ponad 100 metrów - relacjonowały lokalne media, podkreślając, że większość pojazdów uczestniczących w kolizjach miała letnie opony.

Finlandia. Karambol na oszronionej autostradzie

Droga była zablokowana przez wiele godzin, a płynny ruch na autostradzie został przywrócony dopiero w godzinach popołudniowych.

    Jak przekazały służby meteorologiczne, bardzo trudne warunki na drodze prawdopodobnie wynikały z rzadko spotykanego "podwójnego zjawiska", w którym najpierw na nawierzchniach dróg utworzył się szron, a później również szron powstający z mgły.

    Temperatura ostatniej nocy spadła poniżej zera, a niebezpieczną sytuację na drogach dodatkowo pogorszyła gęsta mgła znad okolicznych jezior, tworząc fatalne warunki dla kierowców jeżdżących na letnich oponach.

    Do licznych kolizji i wypadków drogowych, w tym do kilku śmiertelnych, doszło w sobotę także w innych częściach Finlandii.

