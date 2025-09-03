Prezydent Karol Nawrocki dotarł do Białego Domu, gdzie oficjalnie przywitał go amerykański przywódca Donald Trump.

Republikanin czekał na polskiego przywódcę przed Białym Domem. Gdy Nawrocki wysiadł, politycy wymienili kilka zdań. Nie zabrakło też gestów sympatii.

Po chwili Trump i Nawrocki spojrzeli w górę, gdzie przeleciały cztery myśliwce F-35. W ten sposób Amerykanie oddali hołd pilotowi F-16 Maciejowi Krakowianowi, który przed kilkoma dniami tragicznie zginął w Radomiu.

W planach jest wspólna konferencja prasowa przywódców oraz rozmowy w Gabinecie Owalnym. Spotkanie ma potrwać co najmniej dwie godziny.

USA. Karol Nawrocki w Białym Domu. O czym będzie rozmawiał z Trumpem?

Wcześniej o tematach, które mogą zostać poruszone podczas spotkania Nawrocki-Trump za drzwiami Gabinetu Owalnego mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który towarzyszy głowie państwa podczas wizyty w Białym Domu.

- Pan prezydent jest gotowy na poważne rozmowy o współpracy polsko-amerykańskiej, o zacieśnieniu relacji gospodarczych i militarnych. Przede wszystkim jednak to pierwsze spotkanie prezydenta Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych - bardzo ważne i symboliczne - zapowiedział w rozmowie z Polsat News.

Według mediów wśród tematów, które znajdą się na agendzie, ma pojawić się także kwestia reaktywacji idei tzw. Fortu Trump, czyli stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. - Po spotkaniu na pewno poinformujemy o szczegółach, ale bez wątpienia współpraca militarna będzie jednym z kluczowych zagadnień - wskazał Leśkiewicz.

Jak dodał, w związku z rolą Polski jako państwa przyfrontowego rozmowy będą dotyczyć bezpieczeństwa w regionie, jednak najważniejszym celem dzisiejszego spotkania jest zacieśnienie więzi polsko-amerykańskich. - To robocze spotkanie skoncentruje się na sprawach kluczowych dla Polski - podsumował rzecznik prezydenta.

