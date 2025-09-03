Nawrocki już w Waszyngtonie. Symboliczny gest Amerykanów, szczegółowy plan

Samolot prezydencki z Karolem Nawrockim na pokładzie wylądował we wtorek wieczorem, czasu lokalnego, w bazie lotniczej Andrews, pod Waszyngtonem. Polska delegacja przygotowuje się do kluczowego spotkania w Białym Domu w ekskluzywnej rezydencji Blair House. W związku z wizytą polskiego prezydenta na budynku wywieszono biało-czerwoną flagę.

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w USA
Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w USAKancelaria Prezydenta / Radek PietruszkaPAP

  • Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do Stanów Zjednoczonych i zatrzymał się w ekskluzywnej rezydencji Blair House.
  • Wizyta obejmuje spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem oraz omówienie kwestii bezpieczeństwa regionalnego i współpracy gospodarczej.
  • Nawrocki złoży też wieniec na Cmentarzu Narodowym w Arlington, a jego wizyta to pierwsza zagraniczna podróż jako głowy państwa.
Prezydent Karol Nawrocki wylądował we wtorek w bazie Andrews, w stanie Maryland, około godziny 18:50 czasu lokalnego (0:50 w Polsce).

Na płycie lotniska rozwinięto czerwony dywan. Prezydent został powitany przez pierwszą zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attache wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta. Wbrew zwyczajowi podczas ceremonii nie był obecny charge d'affaires a.i. Bogdan Klich.

Karol Nawrocki dotarł do USA. Będzie spał w rezydencji Blair House

Z bazy Andrews prezydent pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.

To sam Donald Trump zaoferował Karolowi Nawrockiemu nocleg w Blair House. Rezydencja ta znajduje się naprzeciwko Białego Domu, przy 1651-1653 Pennsylvania Avenue NW.

    Od lat służy jako oficjalny dom gościnny prezydenta USA i jest miejscem uznawanym za "najbardziej ekskluzywny hotel na świecie".

    To właśnie na dachu tego budynku umieszczono biało-czerwoną flagę. 

    USA. Harmonogram wizyty Karola Nawrockiego w USA

    Jak wynika z opublikowanego przez KPRP harmonogramu wizyty, amerykański przywódca powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego (17 w Polsce). Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej. Donald Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację; Karol Nawrocki przedstawi delegację polską amerykańskiemu przywódcy. Zaplanowano też pokaz lotniczy.

    W odróżnieniu od większości roboczych wizyt zagranicznych przywódców, powitanie odbędzie się po południowej stronie Białego Domu, gdzie zwykle dla gości rozwijany jest czerwony dywan.

    Rozmowy obu prezydentów mają się rozpocząć o godz. 11:25 w Gabinecie Owalnym; następnie w południe zaplanowano rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego.

    Na godz. 13:30 przewidziano wypowiedź prezydenta RP dla polskich mediów w Blair House.

      Prezydent Nawrocki złoży też wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Ceremonia odbędzie się o godz. 16:15.

      Waszyngton. Pierwsza wizyta zagraniczna Karola Nawrockiego

      Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Szef Biura zauważył, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej.

      - Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce, aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach - powiedział Przydacz przed kilkoma dniami. Jak zapowiedział, prezydenci USA i Polski mają rozmawiać o współpracy gospodarczej i bezpieczeństwie energetycznym, a także o współpracy w formatach regionalnych.

      Dla Nawrockiego będzie to pierwsza wizyta zagraniczna jako prezydenta RP, lecz nie pierwsze spotkanie z Trumpem - to miało miejsce w maju podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, podczas których Trump udzielił mu nieformalnego poparcia.

