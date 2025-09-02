Prezydent "złamał tradycję"? Stanowisko Kancelarii i MSZ przed wizytą w USA

Joanna Mazur

Joanna Mazur

Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w USA nie będzie towarzyszył przedstawiciel MSZ. - Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia - przekazała wiceszefowa resortu Anna Radwan-Röhrenschef. Jak podkreśliła, dotychczasowa tradycja zakładała udział osoby z MSZ w zagranicznej delegacji. Odmiennego zdania jest z kolei szef Kancelarii Prezydenta RP. - Prezydent nie przewidział takiej obecności - ocenił Zbigniew Bogucki.

Prezydent Karol Nawrocki złoży wizytę w USA. Nie będzie przedstawiciela polskiego MSZ
Prezydent Karol Nawrocki złoży wizytę w USA. Nie będzie przedstawiciela polskiego MSZLUKASZ GLOWALA / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki odbędzie swoją pierwszą zagraniczną wizytę w Waszyngtonie, gdzie ma spotkać się z Donaldem Trumpem i rozmawiać o bezpieczeństwie Polski.
  • W delegacji prezydenckiej nie będzie przedstawiciela MSZ, co budzi różne interpretacje wśród polityków i komentatorów.
  • Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla brak potrzeby obecności MSZ podczas wizyty, natomiast w resorcie mówią o odejściu od pewnej tradycji w tym zakresie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę odbędzie się pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego, który pojawi się w Waszyngtonie, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Rozmowy w Białym Domu dotyczyć będą przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski.

Co więcej, prezydent ma podkreślać, że Rosji i Władimirowi Putinowi "nie wolno wierzyć". Na dzień przed wizytą Karola Nawrockiego w USA wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef pytana była, czy prezydentowi towarzyszyć będzie ktoś z resortu.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA. Nie będzie przedstawiciela MSZ, "nie dostaliśmy zaproszenia"

Wiceszefowa MSZ podkreśliła na antenie radiowej Jedynki, że "przez lata była taka tradycja, że Kancelaria Prezydenta występowała z prośbą o udział wiceministrów w delegacjach zagranicznych".

- Z tego, co mi wiadomo, być może coś się zmieni, w przypadku wizyty pana prezydenta w Waszyngtonie rzeczywiście nie będzie reprezentacji w randze wiceministra. Nikt z panem prezydentem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tę delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia - mówiła Anna Radwan-Röhrenschef.

Zobacz również:

Rzecznik prezydenta reaguje na wytyczne otrzymane od MSZ
Polska

Nawrocki otrzymał wytyczne od rządu. "Można by potraktować jako żart"

Bartosz Przyborowski
Bartosz Przyborowski

    Jednocześnie wiceszefowa resortu dyplomacji zaznaczyła, że Radosław Sikorski "za każdym razem przypomina, że MSZ jest skłonne i chętne, żeby przeprowadzać konsultacje merytoryczne i rozmowy przed każdą zagraniczną wizytą prezydenta".

    Wiceszefowa MSZ pytana o to, jak odbiera "rezygnację Karola Nawrockiego z tradycji", stwierdziła: - Być może pan prezydent i jego otoczenie jeszcze uczy się swojej funkcji. Dajmy na to czas, ja wierzę, że pan prezydent zdecyduje się na tę współpracę z MSZ, z naszymi ministrami, bo zobaczy w tym czystą korzyść.

    Karol Nawrocki bez przedstawiciela MSZ w USA. Bogucki: Nie ma takiego zwyczaju

    O kwestię podróży do Waszyngtonu bez udziału przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych pytany był także szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Jak stwierdził, "nie było takiego zwyczaju".

    - Jeżeli chodzi o wizyty prezydentów RP w USA, bywało tak, że ktoś - zwykle z MSZ w randze ministra - był, ale równie często bywało, że nie - mówił Bogucki, dodając, że w tym przypadku "prezydent nie przewidział takiej obecności".

    Szef Kancelarii Prezydenta podkreślał, że "nie ma takiej potrzeby". - Najpierw trzeba wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma (...). Ci ludzie się skompromitowali, zanim zaczęli prowadzić politykę, to bardzo źle - dodał Zbigniew Bogucki, odnosząc się do słów niektórych przedstawicieli polskiego rządu o Donaldzie Trumpie.

    Zobacz również:

    Sikorski zwrócił się z radą dla prezydenta Nawrockiego ws. ujawnionego pisma z MSZ
    Polska

    Szef MSZ do prezydenta: Sprawdziłbym, który z doradców był takim durniem

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki

      - Chciałbym, żeby bez względu na to, jak nazywa się premier czy minister spraw zagranicznych, prowadzili dobrą, polską agendę ze Stanami Zjednoczonymi - ocenił Bogucki.

      Wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie. Rzecznik MSZ: Życzymy prezydentowi powodzenia

      Głos w sprawie zabrał na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik MSZ Paweł Wroński. Jak stwierdził, "jeśli padnie zaproszenie ze strony Kancelarii Prezydenta", to Radosław Sikorski weźmie udział w spotkaniu w Waszyngtonie. Szef polskiej dyplomacji również składa wizytę w USA, gdzie spotka się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio przy okazji wręczania Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy w Miami.

      - Życzymy prezydentowi powodzenia podczas tej wizyty. Jest ona w interesie wszystkich Polaków, obojętnie na kogo głosowali - dodał Wroński.

      Przypomnijmy, że kilka dni temu MSZ przekazało Karolowi Nawrockiemu instrukcje i rekomendacje przed wyjazdem do Waszyngtonu. Rzecznik resortu dyplomacji podkreślał wówczas, że są to wytyczne, o czym prezydent "ma mówić, a o czym nie".

      - Nie może być dwóch polityk zagranicznych jednego państwa - argumentował Wroński. Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił, że Kancelaria Prezydenta otrzymała wspomniane wskazówki od MSZ na "jednej kartce A4". - Można by to potraktować jako żart - dodawał.

      Zobacz również:

      Prezydent Karol Nawrocki otrzymał wytyczne przed wyjazdem do Waszyngtonu. Rzecznik MSZ wyjaśnia
      Polska

      Prezydent dostał wytyczne. "Nie może być dwóch polityk zagranicznych"

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      Prezydent chce reparacji wojennych od Niemiec. Müller w ''Graffiti'': Naturalne po zbrodniczych działaniach, które realizowały NiemcyPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze