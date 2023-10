- To rutynowe wydarzenie szkoleniowe , które odbywa się co roku w październiku. W tym roku szkolenie odbędzie się nad Włochami, Chorwacją i Morzem Śródziemnym - przekazał szef wojskowego paktu.

Rosja wycofuje się z CTBT

Tegoroczne ćwiczenia odczytywane są w kontekście niedawnej deklaracji Rosji o wycofaniu się z porozumienia o zakazie przeprowadzania prób jądrowych. "Robimy to, ponieważ chcemy być na równi ze Stanami Zjednoczonymi, które podpisały ten Układ, ale go nie ratyfikowały" - przekonywał w mediach społecznościowych Michaił Uljanow .

Przedstawiciel Rosji w mieszczącej się w Wiedniu organizacji CTBT dodał, że że " odwołanie nie oznacza zamiaru wznowienia nuklearnych prób ". Z kolei wiceszef rosyjskiego MSZ zadeklarował, że Kreml " wznowi testy nuklearne dopiero wówczas, jeśli Waszyngton zrobi to pierwszy ".

Szef NATO zapewnił, że kraje członkowskiego nie planują ponownego rozpoczynania testów. Jednocześnie oskarżył Władimira Putina o próbę "wykorzystania retoryki nuklearnej, aby zniechęcić sojuszników z NATO do wspierania Ukrainy". - To mu się to nie uda, ponieważ zwycięstwo Ukrainy leży w naszym interesie bezpieczeństwa - zapewnił Jens Stoltenberg.