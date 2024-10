- Nikt nie ma wątpliwości, że to jedna z największych katastrof naturalnych, jakie mają miejsce na terytorium naszego kraju - oświadczył wiceminister ds. obrony cywilnej Juan Carlos Calvimontes.

Ameryka Południowa. Największe pożary w historii Boliwii

- To, co stało się w ostatnich miesiącach na wschodzie Boliwii i będzie się dalej działo co najmniej w październiku, jest katastrofą o bezprecedensowej w tym kraju skali - powiedział dziennikarzom badacz z Tierra Foundation Juan Pablo Chumacero.