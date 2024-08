Najwięcej ministrów na mieszkańca. Mogą pobić rekord Guinnessa

"Na każde 18 627 osób otrzymaliśmy jednego strażnika demokracji we władzy wykonawczej" - zauważyła organizacja. "35 milimetrów" porównało liczebność czarnogórskiego gabinetu do rządu Chorwacji , która liczy niemal 4 mln obywateli.

Czarnogóra. Największa liczba ministrów na mieszkańca. Pobiją rekord?

W ramach pierwszej rekonstrukcji rządu premiera Milojko Spajicia do gabinetu dołączyły prorosyjskie partie, co wzbudziło niepokój Stanów Zjednoczonych. Ambasada USA zaapelowała, by Podgorica skupiła się "na wspólnym celu", jakim jest akcesja do Unii Europejskiej. Ponadto strona amerykańska jest zaniepokojona m.in. z powodu włączenia do rządu partii i przywódców, którzy nie potępiają rosyjskiej agresji na Ukrainę czy sprzeciwiają się sankcjom Unii Europejskiej wobec Rosji.