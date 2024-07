Mołdawskie służby weszły do tamtejszego parlamentu. Nie ma pewności, co jest powodem przeszukania, jednak medialne doniesienia wskazują, że jeden z urzędników przekazywał informacje pracownikom ambasady Rosji w Kiszyniowie. To już kolejny taki przypadek w ostatnich miesiącach - w czerwcu śledztwo "The Inside" wykazało, że były szef sztabu mołdawskiej armii miał być informatorem GRU.