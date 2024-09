"Najważniejsze wybory w Europie". Są oficjalne wyniki

W niedzielę wieczorem komisja wyborcza opublikowała oficjalne rezultaty głosowania w wyborach do Rady Narodowej , niższej izby austriackiego parlamentu.

Na drugim miejscu znalazła się rządząca do tej pory Austriacka Partia Ludowa (OeVP), która zdobyła 26,3 proc. głosów .

Do parlamentu nie dostały się m. in. Komunistyczna Pastria Austrii (KPOe) - 2,4 proc. oraz Partia Piwa (Bierpartei) - 2,0 proc., które według sondaży balansowały na granicy wynoszącego 4 proc. progu wyborczego. Frekwencja wyniosła 78 proc.

Oznacza to, że na kanclerza będzie mógł wskazać dowolnie wybranego przez siebie kandydata. Gotowość do podjęcia się misji stworzenia rządu zadeklarowali liderzy wszystkich ugrupowań, które dostały się do parlamentu.