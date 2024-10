Laureaci nagrody Nobla 2024 w dziedzinie chemii

Jak wyjaśniono, laureaci Demis Hassabis i John Jumper "wykorzystali swój model AI AlphaFold2 do obliczenia struktury wszystkich ludzkich białek. Przewidzieli również strukturę praktycznie wszystkich 200 milionów białek, które naukowcy do tej pory odkryli podczas mapowania organizmów Ziemi".

"Google DeepMind udostępnił również publicznie kod AlphaFold2, do którego każdy może uzyskać dostęp. Model AI stał się kopalnią złota dla badaczy. Do października 2024 r. AlphaFold2 było używane przez ponad dwa miliony osób ze 190 krajów. Na zdjęciu widać kilka z wielu przykładów, w jaki sposób AlphaFold2 pomaga badaczom" - dodano.

Nagrody Nobla 2024. Laureaci

We wtorek poznaliśmy laureatów prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie fizyki. To John J. Hopfield i Geoffrey E. Hinton , których nagrodzono za fundamentalne odkrycia i wynalazki, które umożliwiają uczenie maszynowe za pomocą sztucznych sieci neuronowych.

Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, Szweda Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom. Od 2023 roku to także najwyższa w historii kwota pieniężna, 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,2 mln zł).