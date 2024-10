Nagroda Nobla 2024. Ogłoszono laureatów w dziedzinie medycyny

Co więcej, zaznaczono, że zrozumienie regulacji aktywności genów było ważnym celem przez wiele dziesięcioleci. "Jeśli regulacja genów pójdzie nie tak, może to prowadzić do poważnych chorób, takich jak rak, cukrzyca lub autoimmunizacja". "Komórki i tkanki nie rozwijają się normalnie bez mikroRNA. Nieprawidłowa regulacja może przyczyniać się do powstawania nowotworów, a mutacje w genach kodujących mikroRNA zostały wykryte u ludzi, powodując takie schorzenia jak wrodzona utrata słuchu, zaburzenia wzroku i układu kostnego" - wyjaśniono w uzasadnieniu.