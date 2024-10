Tegoroczni laureaci Nobla w dziedzinie fizyki "wykorzystali narzędzia fizyki do skonstruowania metod, które pomogły położyć podwaliny pod dzisiejszą wydajne uczenie maszynowe " - przekazał we wtorek Komitet Noblowski. " John Hopfield stworzył strukturę, która może przechowywać i rekonstruować informacje . Geoffrey Hinton wynalazł metodę, która może niezależnie odkrywać właściwości w danych i która stała się ważna dla dużych sztucznych sieci neuronowych, które są obecnie w użyciu" - wskazano w komunikacie.

Nobel 2024 z fizyki. Nagrodzeni John J. Hopfield i Geoffrey E. Hinton

"Chociaż komputery nie potrafią myśleć, maszyny mogą dziś naśladować funkcje takie jak pamięć i uczenie się. Tegoroczni laureaci fizyki pomogli uczynić to możliwym. Wykorzystując podstawowe koncepcje i metody fizyki, opracowali technologie, które wykorzystują struktury w sieciach do przetwarzania informacji" - wyjaśniono w mediach społecznościowych.

Hinton wykorzystał natomiast sieć Hopfielda jako podstawę nowej sieci - maszyny Boltzmanna , która potrafi nauczyć się rozpoznawać charakterystyczne elementy w danym typie danych. Maszyna Boltzmanna może być używana do klasyfikowania obrazów lub tworzenia nowych przykładów typu wzorca, na którym została wytrenowana. Hinton rozwinął tę pracę, pomagając zainicjować obecny intensywny rozwój uczenia maszynowego .

Nobel 2024. Ogłoszono laureatów w dziedzinie fizyki

Nagrodę Nobla uznaje się za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie nauki i nie tylko. Co ciekawe, to właśnie sam Alfred Nobel wyznaczył Królewską Szwedzką Akademię Nauk do przyznawania m.in. nagrody z dziedziny fizyki. W swoim testamencie wskazał bowiem na fizykę - jako na pierwszy z pięciu obszarów wiedzy - za rozwój którego chciał przyznawać ufundowaną przez siebie nagrodę.