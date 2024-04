Po kilku godzinach w sprawie wypowiedział się Dmitrij Pieskow. Rzecznik prezydenta Rosji potwierdził, że jednostki są obecnie kierowane do baz w Federacji Rosyjskiej przez Dagestan.

- Ludność cywilna została ochroniona, udzielono jej pomocy podczas ewakuacji, zapewniono leczenie, wodę i żywność. Teraz misję można uznać za zakończoną, co oznacza, że nadszedł czas, by nasi żołnierze wrócili do domu - podkreślił.