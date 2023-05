Nagle wypłynął wywiad z Łukaszenką. "Rosja da wszystkim broń jądrową"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

- To proste: będzie broń jądrowa dla wszystkich państw, które przyłączą się do Związku Białorusi i Rosji - oznajmił białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z rosyjskim propagandystą Pawłem Zarubinem. Wywiad opublikowano w niedzielę, choć jak podkreślają ukraińskie media, słowa samozwańczego prezydenta zostały wypowiedziane 25 maja. Wciąż nie wiadomo więc co dzieje się ze zdrowiem dyktatora. Białoruski opozycjonista Waleryj Cepkała, który w sobotę informował, że stan zdrowia Łukaszenki jest "krytyczny", w niedzielę przekazał, że Kreml rozpoczął akcję "tuszowania" jego problemów.

Zdjęcie Alaksandr Łukasznka stwierdził, że "Rosja da broń jądrową" wszystkim potencjalnym sojusznikom / Natalia Kolesnikova / AFP