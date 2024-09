Nagła zmiana kierunku. Uszkodzony statek płynie na południe

We wtorek MV Ruby znajdował się na Morzu Północnym i zmierzał w kierunku kanału La Manche. Administracje morskie Danii i Szwecji , które wcześniej zwołały sztaby kryzysowe w związku planami wpłynięcia jednostki na Bałtyk, wstrzymały przygotowania.

Przypomnijmy, MV Ruby to uszkodzony statek towarowy. Frachtowiec przewozi 20 tys. ton saletry amonowej . To ten sam środek, który wybuchł w 2020 roku w Bejrucie, powodując poważne straty w libańskiej stolicy i śmierć ponad 200 osób.

MV Ruby. Uszkodzony frachtowiec płynie na Maltę. Jest powiązany z Rosją

Początkowo jednostka miała przepłynąć przez cieśniny duńskie do portu w Kłajpedzie na Litwie , ale nie otrzymała zgody od tamtejszych władz w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Przyjęcia statku odmówiły również inne porty, w tym w szwedzkim Goeteborgu.

Zmierzająca do portu Las Palmas na Majorce jednostka wypłynęła z rosyjskiego portu Kandałaksza w obwodzie murmańskim, ale osiadła na mieliźnie. Mimo to statek przepłynął 1600 km z uszkodzeniami i dotarł do Tromsoe w północnej Norwegii, gdzie odmówiono mu pozostania. Inspekcja wykazała sześć usterek, w tym pęknięcia kadłuba i uszkodzenie śruby oraz steru. Wykryto również nieprawidłowości w uprawnieniach żeglarskich załogi.