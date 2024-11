Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Ciała na plaży, ale nie w podziemnym parkingu

Minister pracy Yolanda Díaz w mediach społecznościowych potępiła firmy, które zmuszają pracowników do przychodzenia do pracy. W serwisie X napisała, ze "jeśli ludzie czują się zagrożeni, to nie powinni iść do pracy". Zapowiedziała też stanowcze działania w tej sprawie oraz inspekcje.