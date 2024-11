Przemierzając ulice Paiporty, miasteczka w okolicy Walencji, trudno jest znaleźć miejsce pozbawione zniszczeń. Na drogach zalegają całe stosy aut. Służby usiłują je usunąć, by można było w ogóle dotrzeć do niektórych lokalizacji i sprawdzić, czy nie ma tam potrzebujących pomocy.

Widać też całe pielgrzymki wolontariuszy, którzy rzucili wszystko i ruszyli z pomocą. - Dostaliśmy miotły, szufle i łopaty, będziemy próbowali oczyszczać domy ze szlamu i błota - mówi nam Kinga, po czym dodaje: - Ale to, co tu widać, sprawia, że łzy napływają mi do oczu.

Wielka powódź w Hiszpanii. Mieszkańcy wściekli na władze

Maribel Alalat w krótkiej rozmowie z Interią, prze wyjazdem do centrum kryzysowego, zdążyła powiedzieć - Nie było ostrzeżeń "z góry". To, co mówią, to nieprawda.