"Musiałem przyjechać". Hiszpanie pomagają ocalałym

- Pochodzę z Ekwadoru, mieszkam na północy Hiszpanii, ale musiałem przyjechać. Nie mogłem patrzeć na to, co się dzieje wokół Walencji - mówi Interii Miguel, którzy przemierzył niespełna tysiąc kilometrów, żeby dołączyć do armii ludzi, którzy codziennie w pocie czoła próbują oczyszczać Paiportę, Aldaię i wiele innych najbardziej zniszczonych miast i wsi.

"Kłócą się, zapadają absurdalne decyzje". Hiszpanie mają żal do władz

Pytamy o to Rosario, koordynatorkę pomocy. - Rzeczywiście, władze centralne zarządziły w niektórych regionach konieczność usuwania osób postronnych. Tłumaczy się to tym, że trzeba teraz wjeżdżać ciężkim sprzętem i realizować profesjonalną pomoc. My lokalnie uważamy z kolei, że każde ręce do pracy się przydają. Mamy tu pewne kłopoty z koordynacją decyzji - dodaje.